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21 Mart 2017 Salı

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Göstericiler Hahn Aleyhine Slogan Attı

Başbakanlık binası önünde toplanan binlerce kişinin hedefinde, Üsküp’te temaslarda bulunan AB’nin Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn vardı.

21 Mart 2017 Salı 20:53
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Göstericiler Hahn Aleyhine Slogan Attı

 

“Ortak Makedonya İçin” inisiyatifinin 23 gündür düzenlediği protestolar bir yenisi bu akşam da eklendi.

Başbakanlık binası önünde toplanan binlerce kişinin hedefinde, Üsküp’te temaslarda bulunan AB’nin Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn vardı.

Hahn ve AB aleyhine tezahüratta bulunan protestocular, SDSM lideri Zoran Zaev ve Soros karşıtı pankartlar açtı.

Cumhurbaşkanı İvanov’un merkezde bulunan ofisi önünde duran göstericiler, Cumhurbaşkanının ülkesini koruması adına attığı adımlar ve Hahn’la görüşmeyi reddetmesinden dolayı teşekkür etti.

Buradan son durak olan ve Hahn’ın görüşmelerini sürdürdüğü meclis önüne geçen protestocular, alkış ve ıslık çalma gibi protestolar yaptı.

Yapılan konuşmalarda AB’nin Makedonya’ya ismiyle hitap etmek yerine, “Üsküp” veya “Ülkeniz” gibi terimler kullanması eleştirildi. Büyük bir Makedonya bayrağı da dalgalandırıldı.

Protesto olaysız bir şekilde sona ererken, göstericilerin yarın yine 17.00’de Başbakanlık binası önünde toplanacağı duyuruldu.

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