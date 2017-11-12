Yunanistan’ın Selanik şehrinde gözaltında bulunan ve Özel Yetkili Savcılığın “Tvrdina 2” davasıyla yargılanan eski İstihbarat İdaresi Amiri Goran Gruyevski Üsküp Ceza Mahkemesi tarafınca 1,5 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.
Yargılanan diğer 6 istihbarat idaresi çalışanına ise şartlı tahliye kararı çıktı.
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