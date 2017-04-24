



Makedonya'nın Güney sınırında bulunan Gevgeli şehri yakınlarındaki Kojuf dağında maden ocağının açılma planları tartışmalara yol açmış bölge halkı referandum istemişti. Yapılan referandumda vatandaşların %98'i maden ocağı açılmasına 'Hayır' dedi.

Yapılan referandumda kayıtlı seçmenin 19 bin 459'u yani %68'i oy kullandı. Seçmenin 13 bin 97'si yani %98'i maden ocağı açılmasına 'Hayır' oyu kullandı.