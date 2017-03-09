



Gevgeli'de bulunan 'Vinojug' mülteci kampındaki sığınmacıların sayıları gittikçe azalıyor. Kampın yöneticilerinden alınan bilgiye göre şu anda kampta 36 mültecinin kaldığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre mültecilerin 10'u erkek, 15'i kadın ve 11'i çocuk.

Avrupa ülkelerine göç etmek için kullandıkları 'Balkan Rotası'nın kapanmasıyla Gevgeli kampında kalan 30'un üzerinde mülteci son bir ayda evlerine dönmek istedikleri gerekçesiyle kamptan ayrılarak Yunanistan sınırlarına geçti.

Makedonya-Yunanistan sınırında da son aylarda herhangi bir hareketlilik yaşanmıyor.