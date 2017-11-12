Adriyatik Sözleşmesini imzalayan ülkelerin (A5) Genelkurmay Başkanları, bugün Üsküp’te toplandı. Toplantının ardından yayınlanan bildiride eşgüdümlü çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

21. Genelkurmay Başkanları toplantısından çıkan ortak bildiride, Adriyatik sözleşmesini imzalayan ülkelerin bölgesel güvenlik ve savunma mimarisinin güçlenmesi için işbirliğinin geliştirmesi ve genişletmesi gerektiği kaydedildi.

NATO’nun Varşova zirvesinde aldığı kararların uygulanmasının küresel tehditlerle mücadele etmede önemli olduğu, ortak eğitim projeleriyle başta terör olmak üzere diğer tehditlerle mücadelede daha iyi sonuçlar alınabileceği eklendi.

Toplantıda, Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Metodiya Veliçkovski, ABD 3'üncü Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Timothy Ray, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardil Kolçaku, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Anto Yeleç, Karadağ Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İliya Dakoviç ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Amiral Robert Hranj yer aldı.

2002 yılında dönemin Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski’nin girişimiyle başlatılan Adriyatkik Sözleşmesi, NATO bünyesinde ertesi yıl faaliyete geçti. ABD’nin himayesinde Makedonya, Hırvatistan ve Arnavutluk grubun ilk üyeleri oldu. 2009 yılında Adriyatik Grubuna Karadağ ve Bosna Hersek de dahil edildi.