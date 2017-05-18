



Makedonya'nın Türk belediyesi Merkez Jupa'da bugün 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı kapsamında belediyenin 21. kuruluş yıldönümü ve 'Mustafa Kemal Atatürk' İlkokulunun okul günü kutlandı.

Yapılan kutlama törenine Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kutlamalar çerçevesinde 'Mustafa Kemal Atatürk' İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kültür ve sanat programı sunuldu. Törende Okul Müdürü Muzafer Süleyman, verdiği maddi ve manevi destekten dolayı Belediye Başkanı Ariyan İbraim'e teşekkür belgesi takdim etti.

Daha sonra ise 'Mustafa Kemal Atatürk' İlkokulu havlusunda inşa edilen açık spor sahalarının açılışı da yapıldı. F.S.