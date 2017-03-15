Kamu Gelirleri İdaresine (UJP) yıllık gelir vergisi beyannamesini sunmak için bugün son gün.

Sabah saatlerinden itibaren UJP’nin Üsküp’teki şubelerinde uzun kuyruklar oluştu. Bu yüzden UJP’nin şubeleri bu akşam 20.00’ye kadar çalışacak.

Halen vergi beyannamesinde bulunmayanlar, UJP’nin sitesinden veya şubelerden temin edilebilecek formları doldurduktan sona teslim edebiliyor.

UJP, 420 bin kişiden gelir vergisi beyannamesinde bulunduğunu, 13 Mart itibariyle kendilerine ulaştırılan başvuru sayısının 362 bin 523 olduğunu açıkladı.

UJP Üsküp Bölgesel Müdürlüğünün yanı sıra gelir vergisi beyannamesi, Çayır Belediyesi ve Makedonya Sendikalar Birliğinde açılan ek şubede de yapılabiliyor.