Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) mevcut Belediye Başkanı Fatmir Dehari’yi 15 Ekim’de gerçekleşecek yerel seçimlerde yeniden Kırçova Belediye Başkanlığına aday gösterdi. Bu karar BDİ Genel Başkanı Ali Ahmeti’nin de katılımıyla Kırçova şubesinde gerçekleşen toplantıda alındı.
Aynı toplantıda BDİ Kırçova Şubesi, yerel seçimlerde meclis üye adayları listesini de belirledi.
Hatırlanacağı üzere geçen yıl Fatmir Dehari’nin başkanlığı döneminde Kırçova’da Türkçe resmi dil olmuştu.
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