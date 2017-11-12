Öğleden önce Üsküp'teki İnşaat Fakültesi binasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. MİA’ya açıklamalarda bulunan fakültenin dekanı Darko Moslavats, çatı ve üç sınıfın tamamen kullanılamaz halde olduğunu, iki sınıfın da kısmen yangından zarar gördüğünü söyledi.
Yangın sırasında öğrenciler ve çalışanlar binadan güvenli bir şekilde çıkarılırken, fakültenin derslere devam edebilmesi için çatının bir an önce yenilenmesi gerektiğini kaydedildi.
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