



Makedonya genelinde ulaşım kış şartlarında ıslak ve zaman zaman oluşan buzlanmalarla akıyor. Bazı bölgelerde ise sis etkisini gösterdi.

Üsküp - Kalkandelen otoyolunda etkisini gösteren sis görüş mesafesini 50 ila 100 metreye düşürdü. Kalkandelen - Gostivar otoyolunda ise sis görüş mesafesini 100 ila 150 metreye düşürdü. Manastır ve Pirlepe bölgesinde de sis mevcut.

Sis hava ulaşımını etkilemedi. u sabah Üsküp 'Büyük İskender' havaalanında bütün iniş ve kalkışlar gerçekleşti.

Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) ise Makedonya ile Yunanistan sınır kapısı Evzoni'nin Yunanlı çiftçilerin grevleri nedeniyle kapalı olduğunu bildirdi.