Makedonya genelinde ulaşım kış şartlarında ıslak ve zaman zaman oluşan buzlanmalarla akıyor. Bazı bölgelerde ise sis etkisini gösterdi.
Üsküp - Kalkandelen otoyolunda etkisini gösteren sis görüş mesafesini 50 ila 100 metreye düşürdü. Kalkandelen - Gostivar otoyolunda ise sis görüş mesafesini 100 ila 150 metreye düşürdü. Manastır ve Pirlepe bölgesinde de sis mevcut.
Sis hava ulaşımını etkilemedi. u sabah Üsküp 'Büyük İskender' havaalanında bütün iniş ve kalkışlar gerçekleşti.
Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) ise Makedonya ile Yunanistan sınır kapısı Evzoni'nin Yunanlı çiftçilerin grevleri nedeniyle kapalı olduğunu bildirdi.
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