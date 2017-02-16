30 Ocak’tan bu yana Yunan çiftçilerin grevi nedeniyle kapalı olan Evzoni-Az. Bogoroditsa sınır kapısı, önümüzdeki günlerde de araç trafiğine kapalı kalacak.

Dün Atina’da Yunan hükümeti ile çiftçiler arasında yapılan görüşmede anlaşma çıkmamasıyla, sorunun devam edeceği kesinleşti.

17 gündür 350 traktör tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan sınır kapısı, en çok Makedonyalı nakliyatçıları etkiledi. Uluslararası faktöre çağrıda bulunan işadamları, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Selanik limanında Makedonya’ya yönelik binlerce ton mal toplanırken, diğer iki sınır kapısının sınırlı kapasiteleri nedeniyle gerekli sevkiyatın yapılması zor görünüyor.

Turizmciler de şu ana kadar kendilerinin etkilenmediğini ancak yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çözüm bulunamazsa zararların hissedilmeye başlayacağını açıkladı.