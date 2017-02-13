



Yunanistanlı çiftçilerin iki hafta boyunca yaptıkları grev hala devam ediyor. Traktörleriyle yol kapatma eylemi yapan çiftçiler Makedonya-Yunanistan arasındaki Bogorodica-Evzoni sınır kapısını da kapatıyor.

Makedonya'ya giriş çıkışlar bölgeye en yakın sınır kapıları Doyran ve Manastır'dan yapılabiliyor.

Grevin ne zamana kadar süreceği ise hala bilinmiyor.