Yunanistanlı çiftçilerin iki hafta boyunca yaptıkları grev hala devam ediyor. Traktörleriyle yol kapatma eylemi yapan çiftçiler Makedonya-Yunanistan arasındaki Bogorodica-Evzoni sınır kapısını da kapatıyor.
Makedonya'ya giriş çıkışlar bölgeye en yakın sınır kapıları Doyran ve Manastır'dan yapılabiliyor.
Grevin ne zamana kadar süreceği ise hala bilinmiyor.
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