



Üsküp-Katlanova, Üsküp-Miladinovci ile çevreyolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü. Üsküp dışındaki diğer kara yollarında ıslak zemin hariç herhangi bir engel gözükmüyor.

Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) Yunanistan'da çiftçilerin yol kapatma eylemleri nedeniyle Evzoni sınır kapısının kapalı olduğunu bildirdi. Yunanistan'a geçişler Doyran ve Mecitliya sınır kapılarından yapılıyor.

Üsküp 'Büyük İskender' havaalanında ise Viyana uçuşu hariç diğer kalkış ve inişler gerçekleşti.