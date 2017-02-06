Üsküp-Katlanova, Üsküp-Miladinovci ile çevreyolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü. Üsküp dışındaki diğer kara yollarında ıslak zemin hariç herhangi bir engel gözükmüyor.
Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) Yunanistan'da çiftçilerin yol kapatma eylemleri nedeniyle Evzoni sınır kapısının kapalı olduğunu bildirdi. Yunanistan'a geçişler Doyran ve Mecitliya sınır kapılarından yapılıyor.
Üsküp 'Büyük İskender' havaalanında ise Viyana uçuşu hariç diğer kalkış ve inişler gerçekleşti.
Meteorolojiden Yağmur Uyarsı
Evzoni Sınır Kapısı Hala Kapalı, Görüş...
TİKA BADA Başkanı Mahmut Çevik’ten Taziye...
Tahsin İbrahim’in Annesi Vefat Etti
Üsküplüler Yılın 177 Günü Kirli Hava Soludu
Din Hizmetleri Müşaviri Alkan Arasta Camii'nde...
Meteorolojiden Yağmur Uyarısı
Büyükelçi Kara’dan Hastanelere Ziyaret
Yorumlar