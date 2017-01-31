Makedonya ile Yunanistan arasındaki Evzoni-Az. Bogorodica sınır kapısı halen giriş ve çıkışlara kapalı.

Yunan çiftçilerin protestosu nedeniyle dün 16.30’dan itibaren araçların geçişine imkan verilmezken, sadece yaya olarak bu sınır kapısından geçilebiliyor.

Traktörlerle yolu kapatan çiftçilerin protestosunun ne zamana kadar devam edeceği konusunda bilgi verilmiyor.

Makedonya sınır polisi Yunan meslektaşlarıyla irtibat halinde olduklarını ancak henüz protestonun ne zaman biteceğini bilmediklerini kaydediyor.

Yunanistan’a araçla geçmek isteyenler Doyran veya Mecitliya sınır kapılarına yönlendiriliyor.