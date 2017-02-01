Yunan çiftçilerin protestosu nedeniyle 30 Ocak tarihinde saat 16.30’dan beridir kapalı olan Evzoni-Az. Bogorodica sınır kapısı bugün 18.00’de açılacak.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, çiftçilerin bugün saat 18 itibariyle bir araya gelip bundan sonra atılacak adımları belirlemesi öngörülüyor. Bu yüzden sınır kapısının trafiğe açılması bekleniyor.

200 traktörle Makedonya-Yunanistan sınırını kapatan çiftçiler sadece bozulmaya müsait gıda maddeleri taşıyan tırların geçişine izin verdi. Sınır kapısının yanı sıra çiftçiler Selanik havalimanına giden yolu da trafiğe kapattı. Çiftçilerin, Cumartesi günü Selanik’te açılacak tarımcılık fuarını protesto etmesi bekleniyor.