Makedonya genelinde -20’leri geçen soğuk hava dalgası nedeniyle en çok evsizler zarar görüyor.

Üsküp başta olmak üzere diğer şehirlerde de evsizler için yardım evlerinin kapıları açıldı. Buradaki merkezlere konaklamaları sağlanan evsizlere, sıcak yemek, duş, sağlık hizmeti ücretsiz olarak veriliyor.

Makedonya Kızılhaç’ı Üsküp’te kendi kayıtlarına göre 148 evsizin olduğunu belirtirken, 16 kişiyi ağırlıyor. Sosyal durumu iyi olmayan kişiler ve üç yaşa kadar çocukları olanlar Çiçino Selo, Ranka Milanviç ve 25 Mayıs’taki merkezlere aktarılacak.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı da ülkenin diğer şehirlerinde kış tatili nedeniyle kapalı olan öğrenci yurtlarını evsizlere açacak.

Diğer yandan Kızılhaç ekipleri ve ilgili bakanlıkların birimleri gün içerisinde sahada çalışarak yardıma ihtiyaç duyan kişileri tespit etmeye çalışacak.

15505 no’lu hattın yanı sıra vatandaşlar Kızılhaç’ın 071 733 171 ve 02 3139 578 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunabiliyor.

Sağlık Bakanlığı, bugünler dahil olmak üzere özellikle Cuma ile Pazar günleri arasında vatandaşların acil durum dışında evden çıkmamaları çağrısında bulundu.