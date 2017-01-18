



Son bir aydır Makedonya'yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar evsizlere zor günler yaşattı. Kızıl Haç'ın Momin Potok'ta bulunan evsizler barınağı da dolup taştı.

Üsküp Belediye Başkanı Koce Trayanovski, bu doğrultuda Üsküp'teki Kızıl Haç'ın evsizler barınağını ziyaret etti. Trayanovski, ziyareti sırasında yılbaşı kutlamaları için ayrılan 2 Milyon Denarın evsizler barınağının kapasitesinin genişletilmesine yönelik kullanılması için Üsküp şehir Konseyine teklif sunacağını açıkladı.

Trayanovski bu paranın barınağa 16 kişilik yatma kapasitesi olan bir konteynır ve duş kabinleri temin etmek için kullanılabileceğini belirtti.