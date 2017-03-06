Politika Oluşturma ve Araştırma Merkezinin hazırladığı ankete göre Makedonya’da evdeki tamir işleri, ev kiralama ve zanaatçılık alanlarında en az fiş kesiliyor. Profesyonel hizmet sunan şirketler ise en çok fiş kesenler olarak göze çarpıyor.

Geçtiğimiz yılında Mayıs ve Haziran aylarında 1097 kişi üzerinde yüz yüze yapılan ankete katılanların %54’ü, son üç ayda farklı hizmetler için fiş kesilmediğini söyledi. Ev temizliği yapanların %17’si, ev tamir işlerini yapanların %21’i, en kiralayanların %30’u ve zanaatçıların %36’sı sundukları hizmet için müşterilerine fiş verdi.

Ankete katılanlar, muhasebe, psikolog, dizayn gibi hizmet veren şirketlerde %85 oranında fiş kesildiğini kaydederken, ulaştırma ve toplu taşımada bu oran %75 olarak çıktı.

2014’te yapılan aynı anketle kıyaslandığında, sigara ve alkol satımların fiş kesme oranı geçen yıl %66 oranında düştü. Kozmetik ürünler, giysi ve gıda ürünlerinde de 2014’e göre daha az fiş kesildi.

Ankete katılanların %71’i vergi ödemeyenlerin affedilmemesi gerektiğini düşünürken, %75’i vergilerin ödenmemesinin ekonomiye olumsuz yansıdığı görüşünde.