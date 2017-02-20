Enerji Düzenleme Komisyonu, akaryakıttaki yeni fiyatları açıkladı.

Buna göre Eurodizel’in fiyatı yarım denarlık düşüle bu gece yarısından itibaren litre başına 52,5 denardan satılacak.

Eurosuper BS-95’in fiyatı 66,5, Eurosuper BS-98’in fiyatı 68,5 denarda kaldı. Gazyağının litre fiyatı 41, kalorifer yakıtının fiyatı da 27,498 denarda kalarak zamlanmadı.