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20 Şubat 2017 Pazartesi

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Eurodizele Yarım Denarlık İndirim Yolcu Taşımacılığında %8,2’lik... Grev Yüzünden Trenler Bugün de Çalışmayacak Havalar Isınıyor; Sıcaklıklar 17 Dereceye... MPM Gazetecileri Greve Devam Ediyor Üsküp Türk Çarşısı Otopark Oldu Tütün Alımlarında Son Aşamaya Gelindi Manastır Askeri İdadi Binasının Onarımı... Yunan Çiftçiler Bulgar Sınırındaki... Büyükelçi Kara Tarım Bakanı Mihail... Çayır’da Bozulan Yollara Asfalt Yaması... Devlet Bakanı İlyas'tan Üsküp Yunus... Evzoni Sınır Kapısı Kapalı Kalacak 5 Yılda 138 Kişi Suçsuz Yere Hapis... 'Üsküp Hayvanat Bahçesindeki Deniz...
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Türkiye, EURO 2024 Adaylığını Resmen... Eski Takım Arkadaşları Şimdi Federasyon... Makedonya Milli Takımı Anadolu Efes'i... Naumoski'nin 7 Numaralı Forması Abdi... 2017 Limak Makedonya Kupası'na Katılan... Makedonya U16 Basketbol Milli Takımı... Anadolu Efes, Efsane Basketbolcusu Naumoski’yi... Makedonyalı Sporcular İki Ülke Arasındaki... “Hayalim Euroleague’de Oynamak” Pelister Kulübü Hazırlıklarını Antalya'da... “Avrupa Şampiyonu Olmak İstiyorum” Şkendiya Kamp İçin Antalya’ya Gitti Efsane Başkan İlhan Cavcav Hayatını... Milenkoski: “Türk Milli Takımını... Makedonya Basketbol Kupası Türk Şirketinin...
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Şilegov: 'BDİ'den İmzalar Bekliyoruz' 'Etnik Platformlar Ülkenin İstikrarı... BDİ ve LR-PDŞ, SDSM'nin Yazılı Güvencesini... TMBH Yönetiminde Değişikliğe Gidildi SDSM, Yazılı Güvenceleri BDİ’ye... Yazılı Güvence Tartışması Büyüyor 'AB Hükümet Kurma Konusundaki Kararlara... Johannes Hann'ın Görüşmeleri Sona... Zaev: 'Hükümet Bir An Önce Kurulmalı' Ahmeti: 'Acele Karar Vermek Makedonya... Taçi: 'Gruevski ve Ahmeti Hükümet Kurma... Ziyadin Sela: 'Yeni Erken Seçim Krizi... Gaşi: 'Her Şey Bizim elimizde, Kimse... Ohri'de Özel Yetkili Savcılığa Karşı... 'ABD Makedonya'nın Toprak Bütünlüğünü...
Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan... Damka'dan Türkiye'ye Teşekkür TİKA, Makedonya'da Otizm Merkezi İçin... Makedonya’da 120 Bin Diyabet Hastası... Onkoloji ve Radyoterapi Kliniği Hastalarına... "Eferalgan" Şurubu Geri Çekildi
Öğretmenliği Seçmemdeki En Büyük... Maya İvanova, Öncü Kadınlar Zirvesi'ne... Üsküp’te Belediye ve Dernekler Çöp... Priştine Camiini İnşaatı Nihayet Başlıyor Mimarlık, Takım Çalışması Gerektiren... Biyoteknoloji Alanında Kendimi Geliştirmek... Türkiye’de Torununa Bakan Büyükannelere... Bizi Hayata Bağlayan Şiirlerdir TİKA Karadağ’da Kimsesiz Çocukları... “Megyaşi” Çocuk Danışma Hattına... Sezen: “Tüm Zorluklara Rağmen Doktor... Kadınlar Aile Kurumunun Teminatıdırlar Mesleğimle Kendimi Çok Güçlü Hissediyorum Evi Yanan Ohrili Sadik Ailesine Yardımlar... “Sanat, Kendi Hayal Gücümüzü ve...

Eurodizele Yarım Denarlık İndirim

Buna göre Eurodizel’in fiyatı yarım denarlık düşüle bu gece yarısından itibaren litre başına 52,5 denardan satılacak. Eurosuper BS-95’in fiyatı 66,5, Eurosuper BS-98’in fiyatı 68,5 denarda kaldı.

20 Şubat 2017 Pazartesi 16:17
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Eurodizele Yarım Denarlık İndirim

Enerji Düzenleme Komisyonu, akaryakıttaki yeni fiyatları açıkladı.

Buna göre Eurodizel’in fiyatı yarım denarlık düşüle bu gece yarısından itibaren litre başına 52,5 denardan satılacak.

Eurosuper BS-95’in fiyatı 66,5, Eurosuper BS-98’in fiyatı 68,5 denarda kaldı. Gazyağının litre fiyatı 41, kalorifer yakıtının fiyatı da 27,498 denarda kalarak zamlanmadı.

 

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