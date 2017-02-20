Enerji Düzenleme Komisyonu, akaryakıttaki yeni fiyatları açıkladı.
Buna göre Eurodizel’in fiyatı yarım denarlık düşüle bu gece yarısından itibaren litre başına 52,5 denardan satılacak.
Eurosuper BS-95’in fiyatı 66,5, Eurosuper BS-98’in fiyatı 68,5 denarda kaldı. Gazyağının litre fiyatı 41, kalorifer yakıtının fiyatı da 27,498 denarda kalarak zamlanmadı.
Eurodizele Yarım Denarlık İndirim
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