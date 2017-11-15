Manastır’ın eski belediye başkanı Vladimr Talevski, belediyeye bağlı Osmanlı döneminden kalma Subay Evinin bakımsızlığı yüzünden mahkemeye çıkacak.



Manastır Savcılığı “görevini sorumsuzca yapmak” suçundan Talevski hakkında suç duyurusunda bulundu. İlk duruşma, savunmanın talebi üzerine 20 Aralık tarihine ertelendi. İddianamede, Talevski’nin belediye bağlı kültür varlığının korunmasına ve bakımına gerekli ilgili göstermediği yer aldı.



1911 yılında inşa edilen Subay Evi, birinci derecen kültür varlıkları statüsünde bulunuyor. Ancak tarihi açıdan bu kadar önemli bir binaya gerekli ilgi ve alaka gösterilmemesi yüzünden bir harabeyi andırıyor.



Öte yandan Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, 2018 yılı bütçesinden ayrılacak imkanlarla Subay Evinin restorasyonuna başlanabileceğini duyurdu.

