Özel Yetkili Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Merkez Belediyesi'nde 2013 yılında yaşanan olayların duruşması 5 sanığın katılmadığı gerekçesiyle 28 Haziran tarihine ertelendi.
Merkez Belediyesinde 2013 yılında yaşanan şiddet olayları duruşmasında 5 hazmettirici olmak üzere toplam 14 sanık yer alıyor. Mahkemede bugün sanıkların arasında eski Başbakan Nikola Gruevski, eski Bakan Mile Yakanievski ve Milletvekili Daniela Rangelova da yer aldı.
Duruşmada ayrıca Merkez Belediye Başkanı Andrey Jernovski ve bazı meclis üyeleri de yer aldı.
Özel Yetkili Savcılık, Merkez Belediyesindeki şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmayı geçen yıl 15 Eylül'de başlatmıştı.
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