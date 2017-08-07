Makedonya’da son birkaç haftadır devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Türkiye destek veriyor.

Makedonya hükümetinin talebi üzerine Türkiye’den gönderilen helikopter, yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Konuyla ilgili dün bir açıklama yapan T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Sadece Türkiye değil çevremizdeki bütün ülkelere de destek veriyoruz. Makedonya'dan çok acil yardım istediler biz oraya çok özel su atan bir helikopter gönderdik” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu, yayınladığı yazılı açıklamayla orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye ve Bulgaristan’a teşekkür etmişti.