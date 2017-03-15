Makedonya Tüketiciler Derneği, bugün Dünya Tüketiciler Günü vesilesiyle gerçekleştirdiği etkinlikte bu alanda atılacak adımları açıkladı.

Bu yüzden tüketici hakların korunması için devlet kurumları, müfettişlikler, belediyeler, tüketici dernekleri ve şirketlerin koordineli bir şekilde çalışmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Aneta Dimovska, tüketici haklarının korunması için yeni bir yasa üzerinde çalıştıklarını, bunun yanında 2018-2022 yıllarını kapsayacak olan bir strateji planının da bu yıl içerisinde açıklanacağını söyledi.

Üsküp Şehir Belediyesinin Tüketici Haklarını Koruma Konseyi Başkanı Maryan Dodevski, tüketici haklarını en çok ihlal eden ve şikayet alan firmalarının isimlerinin internet sitesinde yayınlanmasının planlandığını söyledi. Dodevski, bu şekilde müşterilerine karşı sorumsuz davranan şirketlere yönelik caydırıcı bir önlem alınacağını belirtti.

Yetkililer, son dönemlerde artan internet üzeri alışverişte de tüketici haklarının korunması ve güvenli alışveriş için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna ilişkin görüş birliğine vardı.