Makedonya’da elektrik enerjisi temin eden ELEM AD, ev ve işyerlerine elektrik enerjisi ulaştırmada şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı.

Dün soğuk hava yüzünden yapılan ölçümlere enerji harcaması son beş yılın aynı dönemine göre %30 artış gösterdi.

“Bitola” Termik Santralinin üçüncü bloğunun çalışmaması yüzünden elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için 3 bin 600 MWh yurtdışından ithal edildi. ELEM, ithal edilen enerji için megavat saat başı 101,43 avro ödendiği açıklandı.

ELEM, ithal edilen elektrik enerjisinin faturalara yansımayacağı ve zam olmayacağı konusunda güvence verdi.