Yapılan açıklamada, Kalkandelen'de 'Yugohrom' çalışmadığı zaman havanın daha temiz olduğu kaydedildi. 'Yugohrom' fabrikasının kurallara uygun hareket etmesi ve filtreleri taktırması gerektiği yönünde "Eko Gerilla" Derneği tarafından yapılan açıklamada, şartlar oluşturduğu takdirde kimsenin fabrikanın çalışmasına karşı çıkmayacağı da belirtildi.
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