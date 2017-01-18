"Eko Gerilla" sivil toplum kuruluşu Kalkandelen bölgesinde bulunan ve çalışmalarına ara verilen 'Yugohrom' fabrikasının filtre taktırmadan yeniden faaliyete geçmesine karşı çıktı.

Yapılan açıklamada, Kalkandelen'de 'Yugohrom' çalışmadığı zaman havanın daha temiz olduğu kaydedildi. 'Yugohrom' fabrikasının kurallara uygun hareket etmesi ve filtreleri taktırması gerektiği yönünde "Eko Gerilla" Derneği tarafından yapılan açıklamada, şartlar oluşturduğu takdirde kimsenin fabrikanın çalışmasına karşı çıkmayacağı da belirtildi.