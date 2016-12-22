Türk Demokratik Partisinin, “Makedonya Cumhuriyeti Resmi Günleri” yasa tasarısı değişikli vesilesiyle 8 Şubat 2007’de yapılan oylamayla, 21 Aralık Türkçe eğitim bayramı olarak kutlanmaya başladı.

İlk Türkçe Eğitim Bayramı kutlaması 2007’de yapıldı. Bir yandan THP’nin organize ettiği ve Başbakan Nikola Gruevski’nin katılımıyla, diğer yandan TDP ve MATÜSİTEB’in örgütlediği ve dönemin Meclis Başkanı Lyubica Gyorgievski’nin katılımıyla iki ayrı tören gerçekleştirildi.



21 Aralık 2008’deki kutlamalar ise Boris Traykovski spor salonunda yapıldı. Dönemin TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakanı Nikola Gruevski ile Makedonya ve bölgeden bakanların katılımıyla yapılan tören, Ayna grubunun konseriyle taçlandırıldı.

Boris Traykovski spor salonundaki kutlamalar 2009’da da devam etti. Yine geniş çaplı bir katılım sağlanırken, ünlü sanatçı Ahmet Özhan’ın konseriyle program sona erdi.



2010 yılındaki kutlamalar kapsamında “Makedonya’da Osmanlı İzleri” adlı sergi ve sempozyumla başladı. Merkezi tören yine spor salonunda yapılırken, T.C. Devlet Bakanı Faruk Çelik ve TİKA Başkanı Musa Kulaklıkaya Türkiye’den gelenler arasındaydı. Programda ünlü sanatçı Burcu Güneş sahne aldı.

21 Aralık Türkçe eğitim bayramı kutlamalarının merkezi halinde gelen Boris Traykovski spor salonu, 2011’de de tercih edildi. Mustafa Ceceli’yle süren program kapsamında, “Türkçemiz” adlı konferans düzenlendi ve Türk el sanatları sergisi açıldı.



Dönemin T.C. Dışişleri BakanıAhmet Davutoğlu, 2012’deki Türkçe Eğitim Bayramı kutlamalarına katıldı. Cumhurbaşkanı Gyoege İvanov ve Başbakan Nikola Gruevski de törenlere katılanlar arasındaydı. İlk olarak “TİKA – Makedonya’daki Eğitim” ve “TİKA – Dünyada Türkiye’nin Gururu” adlı sergilerin açılışı yapıldı. Üsküp’ün yanı sıra Kırçova ve Redoviş’te de programlar düzenlendi.



2013’te Aleksandar Palas otelinde öğretmenlere yönelik bir resepsiyon verilirken, TİKA Başkan Yardımıcısı Mehmet Süreyya Er ile TİKA Doğu Avrupa ve Balkanlar Daire Başkanı Ali Maskan katıldı.



2014’teki merkezi tören 23 Aralık’ta T.C. Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla gerçekleşirken, 21 Aralık’ta Üsküp ve Kırçova’da da programlar düzenlendi.

Son olarak 2015 yılında 12 binden fazla katılımla Boris traykovski spor salonunda merkezi tören yapıldı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın da yer aldığı tören, büyük ilgi gören Mustafa Ceceli’nin konseriyle sona erdi.



MATÜSİTEB’in organize ettiği programların yanı sıra çeşitli dernekler ve okullar da bulundukları şehirlerde etkinlikler düzenleyerek 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramını kutladı.



