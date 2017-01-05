Makedonya genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle yetkililer temzilik çalışmalarını yürütürken, dükkan sahiplerini de cezalara karşı uyarıyor.
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Trafik Güvenliği Kanununa göre kardan dolayı dükkanlarının önünü temizlemeyen firmalara 500 ile 1000 avro arasında ceza kesilecek.
Kar temizliğinin sıralı ve standartlara uygun şekilde yapılması gerektiği hatırlatılırken, şirketlerin yanı sıra yetkili kişiye de 100 avro para cezası kesileceği kaydediliyor.
Dükkanının Önünü Temizlemeyene 1000 Avro...
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