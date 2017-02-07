Yunan çiftçilerin yol kapatma eylemi nedeniyle bir hafta boyunca kapalı tutulan Makedonya ile Yunanistan'nı Bogorodica-Evzoni sınır kapısı trafiği diğer geçişlere yönlendiriyor.

Yunanistan'a geçmek isteyen araçlar Doyran ve Mecitliya sınır kapılarını kullanıyor. Fakat alınan bilgiye göre çoğunlukta Doyran Sınır kapısının kullanıldığını ve burada yarım saat ila bir saat süreyle beklendiği ifade ediliyor.