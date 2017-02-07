Yunanistan'a geçmek isteyen araçlar Doyran ve Mecitliya sınır kapılarını kullanıyor. Fakat alınan bilgiye göre çoğunlukta Doyran Sınır kapısının kullanıldığını ve burada yarım saat ila bir saat süreyle beklendiği ifade ediliyor.
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