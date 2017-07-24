



Doyran Belediye sınırları içinde düzenlenen yerel referandumda vatandaşlar bölgedeki Kazandol maden ocağının çalışmalarına devam etmesine ve diğer metalik hammadde maden ocaklarının açılmasına karşı oy kullandı.

Alınan bilgiye göre Doyran’da kayıtlı 2 bin 447 seçmenin bin 407’si oy kullandı. Vatandaşa iletilen Kazandol Maden Ocağının çalışmalarını sürdürmesine karşı bin 336 vatandaş yani oy kullananların yüzde 95’i karşı çıktı.

Referandumdaki ikinci soru ise metalik hammadde maden ocaklarının açılmasına yönelikti. Vatandaşlar bin 340’ı yani yüzde 95’i ‘hayır’ oyu kullandı.

Maden ocaklarına yönelik daha önce Gevgeli ve Bogdanci’de de referandum yapmılmıştı.