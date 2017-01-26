Eskiden Türk köyüyken şimdilerde Makedonların ağırlıklı yaşadığı Ustrumca’ya bağlı Vladevtsi köyünde, iki Türk kardeş muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor.

Köy halkının yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışan Hasan ve Musli kardeşlere birkaç yıl önce tek göz derme çatma bir ev yapıldı.

Ancak özellikle bu yıl etkili olan soğuklar yüzünden iki kardeş donma tehlikesi yaşadı. Giyecek kışlık eşyaları ve yakacak odunları bulunmayan iki kardeş, geçtiğimiz günlerde köy halkının yardımıyla bakkala alınarak donmaktan kurtuldu.



Yerel yetkililer tarafından herhangi bir yardım alamayan kardeşler, başlarını koyacakları sıcak bir yuva bekliyor.

Hayırseverler, (+389) 076 883 490 telefon numarasını arayarak doğrudan ihtiyaç sahibi Türk kardeşlerle irtibata geçebilir.



