



Medya Çalışanları ve Gazeteciler Bağımsız Sendikası yönetim kurulu üyeleri ile 'Dnevnik' ve 'Utrinski'nin sendika temsilcileri greve gitme kararı aldı. MPM şirketi bünyesinde faaliyet gösteren bu iki günlük gazete çalışanları maaş sıkıntıları nedeniyle grev kararı aldıkları öğrenildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Çalışanların Aralık maaşlarını henüz almamaları konusunda yönetimle görüşme talepleri reddedilmiştir. Çalışanları sağlık sigortası da artık yok. Bu nedenle grev işlemlerini başlatma kararı alınmıştır." şeklinde ifade ediliyor.