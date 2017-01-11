



Kış mevsimlerinde kendini gösteren etkili yağışlar ve beraberinde gelen düşük sıcaklık ve buzlanmalar en çok trafiktekileri etkiliyor. Her ne kadar dikkatler sürücülere çevrilse de trafikteki yayalar da bu şartlardan olumsuz etkileniyor.

Trafik Güvenliği Cumhuriyet Konseyi, yayaların dikkat etmeleri gereken bazı hususları açığa çıkardı. Konsey trafiğe yaya olarak katılan vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulundu.

Yayalar Nelere Dikkat Etmeli?

Trafik Güvenliği Cumhuriyet Konseyi'nin sunduğu tavsiyeler arasında şu noktalar yer alıyor:

Mümkün olduğu taktirde yürümek için kaldırımları kullanın. Kaldırımda yürümeniz mümkün değilse, o halde caddenin sol kenarında yolda gelen araçları karşınızda görecek şekilde yürüyün.

Caddenin karşı tarafına geçerken her zaman yaya geçidi kullanın. Yaya geçidi dışında karşıya geçmek ciddi tehlike içeriyor.

Dikkatli ve planlı bir şekilde yürüyün, yolunuzu kısaltmak için farklı istikametler seçmeyin. Özellikle karşıya geçerken araçların durmakta zorlanabileceklerini göz önünde bulundurun. Karşıya geçmeden önce araç olup olmadığına iyice bakın.

Elleriniz Cepteyken Yürümeyin

Dışarı çıkarken uygun ayakkabılar giyin. Yavaş ve sağlam adımlar atın. Uygun ayakkabılar yolda gezerken kaymanızı engeller.

Yayalar için yeşil ışığı ya da otobüsü yakalamak için acele etmeyin. Sabırlı olmanız güvenliğinizi arttıracak.

Elinizde dengenizi bozacak ağır şeyler taşımaktan kaçının. Elleriniz cepteyken yürümeyin.

Yaya geçitleri de bazen tehlikeli olabilir. bastığınız yerlere iyi bakın. Karşıdan gelen yayalara yol verin.

Karşıya geçerken iki yön arasında durmaktan kaçının. Sürücüler sizi fark edemeyip size çarpabilir.

Otobüs veya araçtan inerken ve binerken dikkatli olun. Park halindeki araçların yanından yola çıkarken de özellikle dikkatli olmanız gerekiyor.

Karanlıkta dışarı çıkarsanız açık renk ışıkta fark edilecek giysiler giymeyi unutmayın.