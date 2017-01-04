Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri olarak görevine yeni başlayan Murat Alkan’ı makamında kabul etti.

Görüşmede, İslam Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği arasındaki yakın işbirliğine vurgu yapılırken, bugüne kadar gerçekleşen projelerin altı çizildi.

Din Hizmetleri Müşaviri Alkan’a kurumun geçmişi hakkında bilgi veren Recepi, İslam Birliği ve Makedonya’daki Müslümanların sorunları ve ihtiyaçları hakkında da bilgilendirdi.



Recepi son olarak, İslam Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği ve Türkiye’den ilgili kurumlar arası işbirliğinin artarak devam etmesi gerekliliğine vurgu yaptı.