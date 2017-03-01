Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, İsa Bey Medresesini ziyaret ederek kurum müdürü İbrahim İdrizi’yle görüştü.
Görüşmede Din Hizmetleri Müşaviri Alkan’a, İsa Bey Medresesinin tarihçesi, yaptığı çalışmalar ve Türk eğitim kurumlarıyla işbirliği hakkında bilgi verildi.
İkili, işbirliğinin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi ve iki ülkenin yararına olacak projelerin yapılması için görüş birliğine vardı.
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