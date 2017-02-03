Namaz öncesi vaaz ve Hutbede cemaate Türkçe hitap eden Müşavir Alkan, anne-baba hakları hakkında konuştu. Anne ve babaya hizmetin İslami açıdan önemini anlatan Alkan, 'Cennetin kapısı anne-babaya hizmetten geçer, girmesini bilene.' sözleriyle Cuma hutbesini tamamladı. Alkan'ın vaazı cemaatin de ilgisini çekti.
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