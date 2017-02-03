Üsküp Türk çarşısındaki Tarihi Arasta Camii'nde Cuma namazına Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan konuk oldu. Cami imamının daveti üzerine Cuma namazı için Arasta Camii'ne gelen Müşavir Alkan, Cuma namazını da kıldırdı.

Namaz öncesi vaaz ve Hutbede cemaate Türkçe hitap eden Müşavir Alkan, anne-baba hakları hakkında konuştu. Anne ve babaya hizmetin İslami açıdan önemini anlatan Alkan, 'Cennetin kapısı anne-babaya hizmetten geçer, girmesini bilene.' sözleriyle Cuma hutbesini tamamladı. Alkan'ın vaazı cemaatin de ilgisini çekti.

