Balkanlarda “fuhuşun patronu” olarak bilinen Dilaver Boyku Leku, dün Struga’da öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Struga’da işlettiği plaj restoranında saat 17 sularında henüz kimliği belirsiz bir kişi Boyku’ya ateş açtı ve iddialara göre kafasından vurdu. Şüpheli motosikletle kaçarken, İçişleri Bakanlığının zanlıyı bulmak için halen çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Gayrı resmi bilgilere göre Boyku’nun öldürülmesine neden olarak, geçtiğimiz yıl oğlu ve kardeşinin isminin karıştığı bir cinayet olarak gösteriliyor.

Birçok kez insan ticareti yapmak suçundan hapse giren Boyku, bir ara hapisten kaçmış ve ABD onunla ilgili herhangi bir bilgi getirene 10 bin dolarlık ödül koymuştu.