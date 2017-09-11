Makedonya Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Edmond Ademi, bugün ve yarın olmak üzere Hırvatistan’a iki günlük resmi çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakan Ademi Hırvatistan ziyareti kapsamında bir dizi temaslarda bulunacak.

Ademi’nin Hırvatistan Dışın daki Hırvatlardan Sporumlu Bakan Zvonko Milas, Milletvekili Ermina Lekay Prlaskay, Arnavut Azınlığı Konseyi Başkanı Şuip Ziberi ve Hıvatistan İslam Birliği Başkanı Gzim Recepi ile bir araya gelmesi bekleniyor.