Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas, tüm İslam aleminin Regaip kandilini kutladı.
İlyas mesajında "Tüm İslam aleminin mübarek Regaip kandilini kutlar, Türk ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileriz. Dualarda buluşmak dileğiyle." ifadelerine yer verdi.
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