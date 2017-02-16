Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas, Üsküp Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.
Bakan İlyas, ziyareti kapsamında Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz ile bir araya geldi.
Çayır’da Bozulan Yollara Asfalt Yaması Yapılıyor
Devlet Bakanı İlyas'tan Üsküp Yunus Emre...
Evzoni Sınır Kapısı Kapalı Kalacak
5 Yılda 138 Kişi Suçsuz Yere Hapis Yattı
'Üsküp Hayvanat Bahçesindeki Deniz Aslanı...
Yunanistan'a Giriş ve Çıkışlar Doyran ve...
Hava Sıcaklıkları 14 Dereceye Kadar Çıkacak
Yaneva 'Puç' Davasıyla İlgili Savcılar Konseyi'ne...
Yorumlar