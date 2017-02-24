Kendilerini “Derinkökler” olarak tanıtan bir grup, bugün saat 17.00'de protesto yürüyüşü gerçekleştirecek.

“Makedonya İçin Marş” başlığıyla adı altında Facebook sayfasında paylaşımlarda bulunan grup, protesto yürüyüşünün Az. Kliment Ohridski kilisesinde başlayacağını duyurdu. Protestocularında buradan Kadın Savaşçı parkında bulunan ve 2001 yılında hayatını kaybeden askerler için yapılan anıta çelenk bırakması öngörülüyor.

Organizatörler, samimi ve siyasi partiye üye olmayan tüm “vatanseverlere” protestoya katılma çağrısında bulundu.