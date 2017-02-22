



Makedonya genelinde demiryolu seferleri, grev nedeniyle 5 gündür yapılmıyor. Makedonya Demiryolları çalışanları Ocak ayının maaşını almadıkları nedeniyle greve çıktı.

Grevi organize eden sendika üyeleri, Ocak ayı maaşları yatıncaya kadar greve devam edeceklerini bildirdi.

Ülke genelinde hem yolcu hem de yük trenleri hareket etmiyor.