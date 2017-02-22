Makedonya genelinde demiryolu seferleri, grev nedeniyle 5 gündür yapılmıyor. Makedonya Demiryolları çalışanları Ocak ayının maaşını almadıkları nedeniyle greve çıktı.
Grevi organize eden sendika üyeleri, Ocak ayı maaşları yatıncaya kadar greve devam edeceklerini bildirdi.
Ülke genelinde hem yolcu hem de yük trenleri hareket etmiyor.
Bahar Erken Geldi; Sıcaklıklar 18 Dereceyi...
Demiryollarındaki Grev 5. Gününe Ulaştı
Büyükelçi Mucunski’den Tapu ve Kadastro...
İçişleri Bakanı Nuhiu İştip Camisini Ziyaret...
Makedonya ve Sırbistan İslam Birliği Başkanları...
“Az. Naum Ohridski” Hastanesi Tadilat Nedeniyle...
Makedonya Demiryolları Çalışanlarının Grevi...
Ohri Gölünde Su Seviyesi Alt Sınırın Sadece...
Yorumlar