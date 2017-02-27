Makedonya Demiryollarında devam eden grev dolayısıyla önümüzdeki günlerde işçilerin protesto düzenlenmesi planlanıyor.

Bugün sendikanın toplantı gerçekleştirerek grevde atılacak adımları konuşması bekleniyor. Diğer yandan gün içerisinde Makedonya Demiryolları “Transport”a atanan yeni geçici müdür İgor Korunovski’yle de görüşülerek açık sorunlar masaya yatırılacak.

Demiryolu çalışanları, Aralık ve Ocak ayı maaşları hesaplarına yatıncaya kadar greve devam etme kararı aldı. Onuncu güne giren grev nedeniyle yolcu ve yük treni seferleri iptal edildi.