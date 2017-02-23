Makedonya Demiryollarının çalışanlarının, Aralık ayı maaşının ikinci bölümü ve Ocak ayı maaşının tamamının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları grev altıncı gününe girdi.
Bugün de hem yolcu hem de yük treni seferlerinin tamamı iptal edildi.
Sendika maaşların tamamıyla çalışanların hesaplarına yatırılmadığı müddetçe grevin devam edeceğini açıklarken, demiryollarının yönetimi hükümetle görüşme gerçekleştiriyor.
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Makedonya Demiryollarına bütçeden yıllık 70 milyon denar (yaklaşık 1,15 milyon avro) aktarma kararı aldı. Altı gün içerisinde demiryolları yönetimi, hükümet ve sendika üçgeninde atılan tek adım bu oldu.
Hükümet yetkilileri bir an önce taraflar arasında anlaşma sağlanması çağrısında bulundu.
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