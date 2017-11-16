Makedonya genelinde etkili olan yağmur yağışları sabah saatlerinde de devam ediyor.
Saat 07.00’a kadar yapılan ölçümlere göre Demir Kapı’da metrekare başına 100 litre yağmur yağdı. Gevgeli 96, Doyran 81, Üsküp 43, Mavrova 28 ve Ustrumca metrekare başı 26 litre yağış aldı.
Yağmur yağışlarının bugün de devam etmesi beklenirken özellikle Batı ve Güney kesimlerde daha şiddetli olacağı uyarısı yapıldı.
Bugün en yüksek sıcaklıkların 9 ile 14 derece arasında değişmesi bekleniyor. Üsküp’teki en yüksek sıcaklık 10 dereceye kadar çıkacak.
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