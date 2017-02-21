



Makedonya'nın Debre şehrinde "Debre İçin Dolar" adlı sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda elektrik dağıtım şirketi EVN merkezi önünde protesto düzenlendi. Protestoda vatandaşlar isteklerini EVN'ye bildirdi.

Vatandaşların istekleri arasında faturalardaki %33'lük ek verginin kaldırılması, elektrik fiyatının ülkedeki standarda göre düzenlenmesi, elektrik faturalarının Arnavutça da yapılması, ödeme merkezindeki çalışanların Debreli olup Arnavutça bilmeleri, ev eşyalarının zarar gördüğü için sık sık elektrik kesintilerinin durdurulması ve elektrik harcamanın düzgün belirlenmesi yer alıyor.

Bu isteklerin yerine getirilmesi için vatandaşlar EVN'ye 10 gün süre verdiklerini bildirdi.