



Doğu Makedonya'nın İştip bölgesinde dağlık alanlarda bulunan Yörük Türk Köylerinde yaşayan Türk sakinler düzlük alanda bulunan Radanya köyüne taşınmaya devam ediyor. Son yıllarda Radanya'daki Makedon aileler evlerini satıp İştip ve Karbinci'ye taşınırken Türk aileler ise özellikle Hocalı, Kurfalı, Gaber, Pırnalı ve Kutsa köylerinden Radanya'ya taşınıyor.

Türklerin Radaya'ya taşınması konusunda Karbinci Belediyesi Meclis Üyesi İzzet İbrahim Soylu gazetemize açıklamalarda bulundu.

İbrahimosylu yaptığı açıklamada, "Argulica, Crvola ve Radanya köylerinde Osmanlı döneminde Türkler yaşıyordu. Balkan Savaşlarından sonra Türkler Türkiye'ye göç ediyor. Türkiye'ye göç ettikten sonra başka köylerden Makedonlar Argulica, Srlova ve Radanya köylerine yerleşiyor. 1935 yılında Radanya üç Makedon yaşıyor. Daha sonra bu sayı çoğalıyor. 1958 yılından sonra Türkiye'ye yine bir göç dalgası başlıyor Radanya'da yaşayan Türkler de Türkiye'ye göç ediyor. Radanya'da sadece bir Türk hanesi kalıyor. Son 10 yılda yukarıdan Yörük köylerinden Hocalı, Kurfalı, Gaber, Pırnalı ve Kutsa köylerinden Radanya köyüne göç başladı." ifadelerini kullandı.

'İştip'e Göç Eden Makedon Ailelerin Yerlerini Türkler Alıyor'

Göçün nedeni konusuna da değinen İzzet İbrahimsoylu, "Bu göçün sebebi, Radanya köylerindeki Makedon genç aileler şehre gidiyor, İştip'e taşınıyor. Onlardan kalan boş evler ve tarlalar ise diğer köylerden gelen Türkler tarafından alınıyor. Sadece Radanya değil, şu anda Argunca köyünde genç kalmadı. Srlova köyünde insan kalmadı diyebiliriz. Köyler boşalıyor. İnsanlar arasında herhangi bir sorun yok. Bu ev alım satımı herhangi bir sıkıntıdan kaynaklanmıyor. Belediyede Türklerin nüfus oranının yüzde 25'e ulaştığını tahmin ediyor. 2002 sayımında yüzde 18'lerdeydi şu an yüzde 25'e ulaşmıştır." dedi.