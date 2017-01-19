Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) bir kaç gündür yağan etkili kar nedeniyle ülke genelinde bazı dağ yollarının ağır taşıtlara yasaklandığını duyurdu.
Ağır taşıtlara yasaklanan yollar arasında Straja, Preseka, Gyavoto, Pletvar, Mavrova ve Valandova-Doyran yolları yer alıyor.
Dağ yolları yanı sıra diğer yollarda da trafikte aksaklıklar yaşanıyor. AMSM, sürücüleri dikkatli olmalarını uyarıyor.
Kar Yağışları Makedonya’yı Beyaza Bürüdü
Hıristiyanlar Vodici Bayramını Kutluyor
Dağ Yollarında Ağır Taşıtlara Yasak
Hastalıkların %35’inin Nedeni Hava Kirliliği
Evsizler Barınağının Kapasitesi Genişletilecek
Üsküp’te E-Bilet Sıkıntısı
Eko Gerilla: 'Kalkandelen'in Havası Yugohrom'suz...
Kar Yağışları Makedonya Genelinde Şiddetlenecek
Yorumlar