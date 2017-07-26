



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, hükümete Bulgaristan ile Makedonya arasında imzalanması beklenen iyi komşu ilişkileri anlaşmasının içeriğinin kamuoyuna açıklanması konusunda çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan yazılı açıklamada anlaşmanın içeriği hakkında şeffaflık gösterilmemesi kamuoyunda tedirginlik ve olumsuz tepkiler doğurduğu bunun ise sadece anlaşmanın içeriğinin kamuoyuyla paylaşılmasıyla çözülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı İvanov her zaman milli ve devlet çıkarlarının her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini ve herhangi bir uluslararası anlaşmanı hiçbir şekilde devletin çıkarlarına aykırı olmaması gerektiğini vurguluyor” denildi.