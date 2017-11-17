Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev, sel felaketi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan’a taziye mesajları iletti.
Başbakan Zaev mevkidaşı Çipras’a taziyelerinin iletirken Makedonya hükümeti olarak yaraların sarılması için yardım sunma talebinde bulundu.
Cumhurbaşkanı İvanov ise Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’a ilettiği mesajda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
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