



Makedonya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Üsküp'te bulunan TRT Makedonya ofisini de ziyaret etti. Bu ziyaretinde Topçu'ya T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da eşlik etti.

Başdanışman Yalçın Topçu ve beraberindeki heyet TRT Makedonya Temsilcisi Bekim Muhtareviç ve TRT Makedonya çalışanları ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Muhtareviç TRT Makedonya'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Topçu ve beraberindeki heyet ayrıca yeni hazırlanan TRT Makedonya stüdyosunu da ziyaret ederek beğendiğini ifade etti.

Görüşmede TRT Makedonya Temsilcisi Bekim Muhtareviç, en kısa zamanda TRT Makedonya olarak canlı yayına başlayacaklarını dile getirdi.

